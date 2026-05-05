В Омской области власти наконец потушили калачинскую свалку

На месте работали 12 единиц техники.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Калачинского района во «ВКонтакте» сообщила о ликвидации горения на мусорном полигоне в окрестностях города. По ее уточненным данным, возгорание было изначально зафиксировано даже не 2 мая, а 1-го, около 22:00.

На месте пожара работали 12 единиц техники: бульдозеры, экскаваторы, самосвалы. На месте дежурила круглые сутки оперативная группа.

Днем 4 мая открытый огонь полностью потушили. Распространение его на прилегающие территории не допустили, угроз жилью нет.

Тушить огонь несколько дней (напомним, МЧС в этом не участвовало) пришлось из-за специфики возгорания. Мусор на свалке всегда горит не на поверхности, а тлеет внутри. Технология тушения здесь отличается, техника работает в агрессивной среде: высокая температура, едкий дым, риск обрушения горящих горок мусора.

Сейчас задача огнеборцев — полная ликвидация всех очагов тления. Затем в течение двух суток проведут мониторинг, далее можно официально фиксировать, что пожар затушен полностью.

Ранее мы писали, что у свалки в течение пожара Роспотребнадзор проверил качество воздуха и установил, что превышений ПДК вредных веществ из-за горения нет.

