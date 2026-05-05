Режим ракетной опасности впервые объявили в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе впервые объявили режим ракетной опасности. Об этом во вторник, 5 мая, заявил глава региона Руслан Кухарук.
Предупреждение действовало около 40 минут.
— В целях безопасности возможны ограничения сотовой связи и мобильного интернета. Запрещено трогать или перемещать обломки, снимать и распространять информацию о работе ПВО или беспилотниках, — написал Кухарук в своем Telegram-канале.
В эту же ночь на территории Приволжского федерального округа объявили ракетную опасность — сирены были слышны в большинстве крупных городов.
За ночь 5 мая над российскими регионами ликвидировали 289 украинских дронов. Аэропорты Казани и Нижнекамска временно не принимали и не отправляли рейсы. Из-за воздушной угрозы закрыты более десятка авиагаваней по всей стране.