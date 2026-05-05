Хабаровчанка лишилась почти 14 миллионов рублей, снимая порчу у экстрасенсов

Хабаровчанка отдала экстрасенсам около 14 миллионов рублей, чтобы те сняли порчу с ее ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Как сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю, с заявлением в полицию обратилась 37-летняя жительница Первого микрорайона краевого центра.
Она рассказала, что прошлой зимой нашла в интернете объявление о магических услугах. Женщина заказала некий обряд, во время которого целители убедили ее, что на всей семье горожанки сильная порча.
Испуганная хабаровчанка начала переводить им деньги на различные манипуляции. Каждый сеанс она узнавала, что надо снова делать обряд, иначе случится непоправимое с ее ребенком.
За десять месяцев она перевела «ведьмакам» 13 миллионов 831 тысячу рублей. Сейчас «люди со сверхспособностями» проходят фигурантами по уголовному делу. Максимальное наказание по части 4 статьи 159 УК РФ — лишение свободы на срок до десяти лет.