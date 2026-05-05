В Перми группировка использовала карты подростков для незаконных переводов

Пермская полиция задержала преступников, использовавших чужие банковские карты для незаконных переводов денег. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУВД.
Житель Перми организовал группу, куда кроме него вошел 18-летний парень и две девушки. Они подыскивали подростков, обещая им вознаграждение за использование их банковских карт. Несовершеннолетние оформляли карты и передавали пароли от них злоумышленникам.
За это держателям пластика платили по тысяче рублей в сутки. А открытые подростками счета в банках использовались для переводов денег, полученных незаконным путем, в том числе и от продажи наркотиков.
При обысках полиция изъяла у преступников компьютеры, телефоны, другие гаджеты и более 200 тысяч рублей.
Главарь группы — 20-летний пермяк — арестован, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью пятой статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Если его признают виновным, то суд может приговорить его к шести годам лишения свободы.