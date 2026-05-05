Телефон в пачке чая пытались передать осужденному в Павлодарской области

В учреждении № 46 пресекли попытку передачи запрещенного предмета.
41-летний мужчина отправил осужденному посылку, в которой спрятал смартфон внутри пачки чая. Об этом сообщается на ведомственном сайте МВД.
По информации полиции, получателем был осужденный, отбывающий 7-летний срок за незаконный оборот наркотиков.
Во время проверки продуктовой передачи сотрудники обнаружили мобильный телефон. Осужденный заявил, что не знал о спрятанном устройстве.
В отношении отправителя составлен протокол, материалы готовят для передачи в суд.
В учреждении напомнили, что подобные попытки фиксируются камерами видеонаблюдения и переносными регистраторами, поэтому избежать ответственности не удастся.