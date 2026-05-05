Пьяный водитель сбил двух пешеходов в Нижнем Новгороде

ДТП случилось вчера, 4 мая, около 22:30 на улице Бекетова, 86. Пьяный водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и наехал на ограждение в зоне дорожных работ. После этого нарушитель сбил двух пешеходов — 43-летнего и 44-летнего мужчин. Пострадавших госпитализировали на карете скорой помощи.