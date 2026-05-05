Пьяный водитель ВАЗ сбил двух пешеходов в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде по вине нетрезвого водителя в дорожно-транспортном происшествии пострадали два человека, как информирует региональное управление ГИБДД.
Инцидент случился 4 мая приблизительно в 22:30 на улице Бекетова. Согласно предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ, будучи в состоянии алкогольного опьянения, утратил контроль над управлением.
Автомобиль сначала врезался в ограждение, расположенное на месте проведения ремонтных работ, а после этого совершил наезд на двух пешеходов 43 и 42 лет.
Пострадавшие были доставлены в больницу имени Семашко. В настоящее время ведется расследование обстоятельств случившегося.
