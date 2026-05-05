Хабаровчанину заплатят 143 тыс рублей за наезд на открытый колодец

Летом 2023 года ночью Honda Insight Hybrid наехал на открытый люк на проезжей части и получил серьезные повреждения. Владелец автомобиля обратился в суд с иском о возмещении ущерба. Суд привлек в качестве соответчика МУП, который по контракту с мэрией должен содержать ливневые канализации и принимать меры по недопущению ДТП, в том числе, ставить знаки и ограждения у открытых колодцев.