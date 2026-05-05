Хабаровчанину заплатят 143 тыс рублей за наезд на открытый колодец

В Хабаровске по решению суда муниципальное унитарное предприятие заплатит хабаровчанину 143 тысячи рублей за повреждения автомобиля после наезда на открытый люк, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Летом 2023 года ночью Honda Insight Hybrid наехал на открытый люк на проезжей части и получил серьезные повреждения. Владелец автомобиля обратился в суд с иском о возмещении ущерба. Суд привлек в качестве соответчика МУП, который по контракту с мэрией должен содержать ливневые канализации и принимать меры по недопущению ДТП, в том числе, ставить знаки и ограждения у открытых колодцев.
— Суд взыскал с МУП в пользу ответчика сумму ущерба. Решение обжаловалось, но суд кассационной инстанции оставил его в силе, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
