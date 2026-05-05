Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Волгоградом отменена 18-часовая беспилотная опасность

В Волгоградской области отменена беспилотная опасность. Оповещения об этом в 08:55 начало рассылать МЧС России.

В Волгоградской области отменена беспилотная опасность. Оповещения об этом в 08:55 начало рассылать МЧС России через смс-сообщения и ведомственное приложение.

По информации специалистов, жители и гости региона теперь могут беспрепятственно находиться на открытых участках улиц, а также подходить к окнам.

Минувшая беспилотная опасность стала одной из самых продолжительных с момента начала СВО. Она действовала с 15:17 4 мая в течение без малого 18 часов.

Напомним, одновременно с беспилотной опасностью в регионе была остановлена работа аэропорта Волгограда. Из-за ограничений Росавиации вовремя не смогли приземлиться и покинуть воздушную гавань два десятка авиарейсов. В течение действия ограничений Минобороны дважды сообщало о ликвидации в воздушном пространстве региона ударных беспилотников ВСУ. Кроме того, минувшей ночью в Волгоградской области объявлялась ракетная опасность из-за пусков с приграничных территорий.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше