Сеть из 250 тайников: в Башкирии перед судом предстанут наркоторговцы

Прокуратура Республики Башкортостан утвердила обвинительное заключение в отношении троих мужчин в возрасте от 43 до 47 лет. Их обвиняют в незаконном сбыте наркотиков и легализации преступных доходов.
По версии следствия, в 2024—2025 годах обвиняемые организовали дистанционный сбыт запрещённых веществ через тайники в Альшеевском, Белебеевском, Давлекановском, Туймазинском, Чекмагушевском и Шаранском районах. За один месяц они оборудовали более 250 закладок. Получив доход в 700 тысяч рублей, фигуранты перевели деньги на сторонние счета.
Их противоправную деятельность пресекла полиция. Наркотики изъяли, наложили арест на счета, жильё и автомобили. Дело направили в Чекмагушевский межрайонный суд.