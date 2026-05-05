Сеть из 250 тайников: в Башкирии перед судом предстанут наркоторговцы

По версии следствия, в 2024—2025 годах обвиняемые организовали дистанционный сбыт запрещённых веществ через тайники в Альшеевском, Белебеевском, Давлекановском, Туймазинском, Чекмагушевском и Шаранском районах. За один месяц они оборудовали более 250 закладок. Получив доход в 700 тысяч рублей, фигуранты перевели деньги на сторонние счета.