БПЛА в Ленобласти попытались атаковать КИНЕФ

Украинская армия попыталась беспилотниками атаковать КИНЕФ — крупное российское нефтеперерабатывающее предприятие в городе Кириши Ленинградской области. Об этом во вторник, 5 мая, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
По его словам, на месте промзоны возник пожар, его локализовали.
— По актуализированной информации, за ночь в Ленинградской области было сбито 29 БПЛА противника. Пожар в промзоне Кириши локализован, завершаются работы по тушению, — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.
За ночь 5 мая над российскими регионами ликвидировали 289 украинских дронов. Аэропорты Казани и Нижнекамска временно не принимали и не отправляли рейсы. Из-за воздушной угрозы закрыты более десятка авиагаваней по всей стране.