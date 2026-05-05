В Ленобласти за ночь сбиты 29 БПЛА, их целью был НПЗ в Киришах

В Ленинградской области за ночь уничтожены 29 украинских беспилотников. Как сообщил во вторник губернатор Александр Дрозденко, атака дронов привела к пожару в городе Кириши.
В настоящий момент возгорание уже локализовано, работы по тушению завершаются. Основной целью БПЛА был нефтеперерабатывающий завод в городе КИНЕФ. Жертв в результате налета вражеских беспилотников нет, уточнил Дрозденко.
Также не менее 14 беспилотников было сбито на подлете к Москве за прошлые сутки. В результате ночного удара ВСУ в столице повреждено здание. Мэр Сергей Собянин уточнил, что никто не пострадал.
Как писал KP.RU, всего в ночь на 5 мая средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 289 украинских беспилотников. Вражеские дроны перехвачены над 19 регионами, а также над акваторией Азовского моря.