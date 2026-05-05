Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленобласти за ночь сбиты 29 БПЛА, их целью был НПЗ в Киришах

В промзоне Кириши в Ленобласти произошел пожар в результате атаки беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинградской области за ночь уничтожены 29 украинских беспилотников. Как сообщил во вторник губернатор Александр Дрозденко, атака дронов привела к пожару в городе Кириши.

В настоящий момент возгорание уже локализовано, работы по тушению завершаются. Основной целью БПЛА был нефтеперерабатывающий завод в городе КИНЕФ. Жертв в результате налета вражеских беспилотников нет, уточнил Дрозденко.

Также не менее 14 беспилотников было сбито на подлете к Москве за прошлые сутки. В результате ночного удара ВСУ в столице повреждено здание. Мэр Сергей Собянин уточнил, что никто не пострадал.

Как писал KP.RU, всего в ночь на 5 мая средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 289 украинских беспилотников. Вражеские дроны перехвачены над 19 регионами, а также над акваторией Азовского моря.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше