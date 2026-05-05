Губернатор Николаев: зафиксированы новые удары ВСУ по Чебоксарам

Николаев призвал граждан не трогать обломки упавших беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В Чебоксарах зафиксированы повторные удары по зданию. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев в канале на платформе «Макс».

По его словам, на месте работают все экстренные службы. Ситуация находится под постоянным контролем, однако опасность сохраняется.

«Враг не оставляет попыток дестабилизировать обстановку — зафиксированы повторные удары по зданию по Чебоксарам», — написал Николаев.

Глава региона рекомендовал жителям по возможности оставаться в безопасных местах и следить только за официальными сообщениями. При обнаружении обломков беспилотника он призвал не трогать их и не пытаться перемещать, а сразу звонить по номеру 112.

Ранее сообщалось, что в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Чебоксары пострадали три мирных жителя. По данным Минздрава Чувашии, один человек был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, угрозы его жизни нет. Еще двое пострадавших с легкими травмами получают помощь амбулаторно.

