Дело на ₽37,7 млн — суд рассмотрит хищение у «Калашникова»

В Иванове в суд направлено уголовное дело о хищении более 37,7 млн рублей при выполнении гособоронзаказа. Фигурантам вменяются поставки фальсифицированных деталей для концерна «Калашников». Дата первого заседания пока не назначена.
Материалы насчитывают свыше 40 томов. По делу проходят пять человек, один из них находится под стражей.
Следствие считает, что с октября 2023 года по ноябрь 2024 года представители подрядной организации закупали в Китае контрафактные комплектующие по заниженной цене и поставляли их по контрактам, несмотря на несоответствие требованиям. Более трети деталей, предназначенных для концерна, были поставлены с нарушением условий договоров.
По версии следствия, участники схемы осознавали несоответствие качества и распорядились полученными средствами по своему усмотрению. Концерн признан потерпевшей стороной.
В числе обвинений — мошенничество в особо крупном размере, контрабанда частей огнестрельного оружия, а также невыплата заработной платы. Один из фигурантов отказался высказывать отношение к предъявленным обвинениям.
В ходе расследования к делу привлекли еще двух участников, работавших в одной из подрядных организаций.
Часть ущерба уже возмещена: по данным дела, на счета потерпевшей стороны перечислены около 17 млн рублей. Кроме того, суд удовлетворил требование о погашении задолженности по зарплате одному из фигурантов.
