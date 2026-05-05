ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ в ночь на 5 мая

В результате атаки по Чебоксарскому округу пострадали три человека.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью Вооруженные силы Украины нанесли удар по Чебоксарам и округу. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев в мессенджере Макс.

Глава региона призвал всех граждан сохранять спокойствие и не распространять неподтвержденную информацию. Николаев подчеркнул, что любая съемка работы систем противовоздушной обороны, пролета или падения дронов, а также публикация этих кадров в интернете является прямой помощью противнику.

Позже в ведомствах уточнили данные о последствиях ночной атаки беспилотников ВСУ на Чебоксары. Как сообщили в Минздраве Чувашии, в результате инцидента все же пострадали три мирных жителя. Один человек был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, и сейчас угрозы его жизни нет. Еще двое пострадавших горожан получили легкие травмы. Им оказывают необходимую помощь амбулаторно, без помещения в стационар.

Атакам беспилотников в эту ночь подверглись и другие российские регионы. Так, в Брянской области в результате удара дронов также пострадали два человека — мужчина и женщина, они были госпитализированы.

Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
