ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ в ночь на 5 мая

Позже в ведомствах уточнили данные о последствиях ночной атаки беспилотников ВСУ на Чебоксары. Как сообщили в Минздраве Чувашии, в результате инцидента все же пострадали три мирных жителя. Один человек был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, и сейчас угрозы его жизни нет. Еще двое пострадавших горожан получили легкие травмы. Им оказывают необходимую помощь амбулаторно, без помещения в стационар.