Нижегородцев предупредили об атаках мошенников перед Днём Победы

Злоумышленники звонят от лица соцзащиты, Соцфонда РФ или сервиса «Госуслуги» с обещанием «выплат» ко Дню Победы, пишет RT со ссылкой на доцента Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко.
По его словам, цель злоумышленников — заполучить код из смс, данные карты и персональные данные.
Аферисты используют специально созданные фишинговые сайты.
Также они рассылают приглашения на парад Победы с ссылкой для «обязательного бронирования места».
Кроме того, злоумышленники организуют фальшивые сборы «на подарки ветеранам» с поддельными реквизитами.
«Не переходите по ссылкам от неизвестных лиц, в том числе с сообщением о приглашении на парад Победы. Проверяйте информацию о выплатах в официальных источниках .Если вас просят перевести “комиссию с получения социальной выплаты”, это признак мошенничества», — отметил он.