Военные назвали тип 17 беспилотников, сбитых над Воронежской областью

Беспилотники, ликвидированные над Воронежской областью минувшей ночью, были самолетного типа, уточнили в Минобороны РФ.
Ранее губернатор Александр Гусев сообщил, что над регионом были сбиты 17 БПЛА. Что известно об отражении атаки к настоящему моменту, рассказываем здесь.
По информации военного ведомства, с восьми часов вечера 4 мая до семи часов утра 5 мая средства ПВО перехватили и уничтожили 289 украинских БПЛА самолетного типа над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской и Волгоградской областями, а также над Московским регионом, Республиками Крым и Татарстан, Краснодарским краем и над акваторией Азовского моря.