В Хабаровске вынесли приговор пособникам, по чьей вине пострадали дольщики

В Хабаровске суд вынес приговор пособникам руководителя строительной компании, по чьей вине пострадали дольщики. Осужденные взяты под стражу в зале суда.
«Центральный районный суд Хабаровска признал виновными двоих мужчин по части 5 статьи 33, части 2 статьи 201 УК РФ. Первому назначено наказание — 2 года и 4 месяца лишения свободы, второму — 2 года. Отбывать его они будут в исправительной колонии общего режима», — комментирует старший помощник прокурора Центрального района Хабаровска Елена Демидовская.
Установлено, что с 2016 по 2021 год осужденные вместе с директором ООО «Лидер» потратили свыше 473 миллионов рублей — средств дольщиков, вложившихся в строительство жилого дома на улице Ленинградской в Хабаровске. Дом не достроен, права участников долевого строительства нарушены, а предприятие обанкротилось. Директор стройфирмы уже понес наказание — осужден на реальный срок.
Приговор в законную силу не вступил.