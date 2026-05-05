Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина находится под завалами после частичного обрушения общежития под Калугой

Здание общежития частично обрушилось в Малоярославце.

Источник: Комсомольская правда

В селе Малоярославце Калужской области произошло частичное обрушение здания общежития. Пострадала женщина, сейчас она находится под завалами. Об этом заявил глава Малоярославского района Вячеслав Парфенов. Соответствующий пост он опубликовал в личном Telegram-канале.

Как следует из заявления, инцидент произошел утром во вторник, 5 мая. Тогда в одном из общежитий, расположенных в Малоярославце, произошло частичное обрушение. Рухнули крыша и стены на третьем этаже. В результате случившегося пострадали несколько человек.

Так, на данный момент одна женщина находится под завалами. Еще два человека получили травмы. На месте инцидента уже работают оперативные службы.

Напомним, в феврале 2026 года в Малоярославце происходил похожий инцидент. Тогда из-за снега частично обрушилась жилого дома. Однако площадь повреждений оказалась небольшой — порядка восьми метров. Пострадавших не было.