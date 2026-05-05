Женщина находится под завалами после частичного обрушения общежития под Калугой

В селе Малоярославце Калужской области произошло частичное обрушение здания общежития. Пострадала женщина, сейчас она находится под завалами. Об этом заявил глава Малоярославского района Вячеслав Парфенов. Соответствующий пост он опубликовал в личном Telegram-канале.
Как следует из заявления, инцидент произошел утром во вторник, 5 мая. Тогда в одном из общежитий, расположенных в Малоярославце, произошло частичное обрушение. Рухнули крыша и стены на третьем этаже. В результате случившегося пострадали несколько человек.
Так, на данный момент одна женщина находится под завалами. Еще два человека получили травмы. На месте инцидента уже работают оперативные службы.
Напомним, в феврале 2026 года в Малоярославце происходил похожий инцидент. Тогда из-за снега частично обрушилась жилого дома. Однако площадь повреждений оказалась небольшой — порядка восьми метров. Пострадавших не было.