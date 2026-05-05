В Перми ночью 5 мая объявляли режим ракетной опасности

В ночь на 5 мая в Пермском крае снова был введён режим «Ракетная опасность». Сообщение от экстренных служб жители получили около 2:40 ночи.
Одновременно в аэропорту «Большое Савино» временно ограничили приём и отправку рейсов.
Примерно через два часа все ограничения сняли, а режим опасности отменили. Информации о каких-либо происшествиях в регионе не поступало.
