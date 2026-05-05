Суд Новосибирска озвучил приговор ученым-физикам, обвиненным в госизмене

Ранее новосибирского 77-летнего физика Анатолия Маслова признали виновным в государственной измене. Санкт-Петербургский городской суд приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также Маслову два года нельзя будет заниматься деятельностью, связанной с допуском и доступом к сведениям, составляющим государственную тайну.