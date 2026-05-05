Суд Новосибирска озвучил приговор ученым-физикам, обвиненным в госизмене

Областной новосибирский суд приговорил ученых-физиков Валерия Звегинцева и Владислава Галкина к 12,5 года лишения свободы по делу о государственной измене.
«Вынесен приговор, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12,5 года каждому», — сказали в суде.
Ранее новосибирского 77-летнего физика Анатолия Маслова признали виновным в государственной измене. Санкт-Петербургский городской суд приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также Маслову два года нельзя будет заниматься деятельностью, связанной с допуском и доступом к сведениям, составляющим государственную тайну.
До этого Московский городской суд вынес приговор по делу о государственной измене в отношении бывшего профессора Московского физико-технического института (МФТИ) Валерия Голубкина. Он получил 12 лет колонии строгого режима.