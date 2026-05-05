Shot: на СВО погиб «астраханский душитель» Ваган Сафарян

Вагана Сафаряна, более известного в криминальных сводках как «астраханский душитель», больше нет в живых. Преступник, которому удалось отсрочить своё нахождение в заключении, погиб при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Согласно информации, распространённой Telegram-каналом SHOT, 64-летний мужчина был ликвидирован в результате обстрела ещё прошлым летом, прослужив в составе штурмового подразделения всего лишь два месяца.
Процедура опознания тела убийцы заняла определённое время, однако после всех необходимых судебно-медицинских и биологических экспертиз останки удалось идентифицировать. Тело Сафаряна было доставлено в Астрахань, где состоялось захоронение. Его финальный путь оказался зеркально схож с судьбой другого преступника — так называемого «зеленоградского Чикатило» Юрия Гриценко, который также нашёл свою смерть не за решёткой, а на передовой, не дожив до освобождения.
На счету погибшего числятся три доказанных эпизода жестоких убийств, причём первое своё преступление он совершил ещё в лихие девяностые. Долгое время Сафарян умело втирался в доверие к окружающим и вёл образ жизни добропорядочного гражданина, из-за чего оперативники не могли выйти на его след. Вся правда о его наклонностях открылась в 2024 году: следствию удалось доказать, что он задушил 67-летнюю женщину и её 37-летнюю дочь в их собственной квартире, действуя вместе с сообщниками.
