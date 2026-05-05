В Китае число погибших при взрыве на заводе фейерверков увеличилось до 26

CCTV: в Китае число погибших при взрыве на заводе фейерверков выросло до 26.

Источник: © РИА Новости

ПЕКИН, 5 мая — РИА Новости. Количество погибших в результате взрыва на заводе по производству фейерверков в центральной части Китая увеличилось до 26 человек, сообщает Центральное телевидение Китая.

Как ранее сообщило управление по чрезвычайным ситуациям города Люян городского округа Чанша провинции Хунань в своих официальных аккаунтах в соцсетях, в 16.43 (11.43 мск) понедельника на заводе фейерверков произошел взрыв.

«На данный момент в результате взрыва погибли 26 человек и 61 человек получил ранения», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее сообщалось о 21 погибшем и 61 пострадавшем.

Правоохранительные органы задержали ответственное лицо в компании, ведется расследование причин взрыва, продолжается ликвидация последствий происшествия. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости в кратчайшие сроки провести расследование причин взрыва и строго наказать виновных.

