В Китае число погибших при взрыве на заводе фейерверков увеличилось до 26

ПЕКИН, 5 мая — РИА Новости. Количество погибших в результате взрыва на заводе по производству фейерверков в центральной части Китая увеличилось до 26 человек, сообщает Центральное телевидение Китая.
Как ранее сообщило управление по чрезвычайным ситуациям города Люян городского округа Чанша провинции Хунань в своих официальных аккаунтах в соцсетях, в 16.43 (11.43 мск) понедельника на заводе фейерверков произошел взрыв.
«На данный момент в результате взрыва погибли 26 человек и 61 человек получил ранения», — говорится в сообщении телеканала.
Ранее сообщалось о 21 погибшем и 61 пострадавшем.
Правоохранительные органы задержали ответственное лицо в компании, ведется расследование причин взрыва, продолжается ликвидация последствий происшествия. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости в кратчайшие сроки провести расследование причин взрыва и строго наказать виновных.