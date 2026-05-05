Спасатели вызволяют детей и собак из воды: кадры с паводков в Красноярском крае

Тёплая погода спровоцировала подъём уровня малых рек в Красноярске. За неделю вода в Каче поднялась больше чем на полтора метра — в городе это заметно и по притоку в русле, и по сильному течению, сообщил мэр Сергей Верещагин. В окрестностях и дачном секторе ситуация сложнее: река выходит из берегов. В Дрокино и Солонцах уровень приблизился к предельным отметкам, подтапливает садовые участки и проезды. Мэр подчеркнул, что ситуация на сегодня некритичная, эвакуация населения не требуется, на месте дежурит оперативная группа ГО и ЧС. В посёлке Логовой Емельяновского округа водой отрезало семью из шести человек, включая пятерых детей. Люди не могли выбраться самостоятельно и обратились за помощью. Специалисты оперативно эвакуировали их к родственникам, а также вызволили из соседнего подворья собаку, находившуюся на привязи. Трудности доставляет не только Кача, но и Базаиха — река подтопила участки в трёх садовых некоммерческих товариществах в Свердловском районе. Специалисты мониторят и Енисей: за последние сутки уровень воды в нём вырос на 17 сантиметров, но в целом обстановка спокойная. Впереди очередная волна потепления. Специалисты продолжают ежедневный контроль уровня рек и ручьёв. В случае резкого ухудшения паводковой обстановки службы готовы развернуть пункты временного размещения.