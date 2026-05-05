В Севастополе студент призывал к истреблению русских: его задержали

В Севастополе 23-летнего студента подозревают в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.
В одном из публичных чатов полицейские увидели комментарии с оскорблениями в адрес русского народа и призывами к истреблению населения нашей страны. Оказалось, что автор — 23-летний студент.
«Жечь заживо и снимать», — писал он о жителях России.
Севастопольца задержали. Возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, горожанину грозит до пяти лет лишения свободы. В феврале его уже привлекали к административной ответственности за дискредитацию российской армии. Нарушителя оштрафовали на 50 тысяч рублей.