Силы ПВО за два часа уничтожили 43 украинских беспилотника над регионами РФ

Силы ПВО за два часа уничтожили 43 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом во вторник, 5 мая, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Уточняется, что дроны сбили над территориями Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Волгоградской, Воронежской областей, Республики Адыгея и Московского региона.
— С 07:00 до 09:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата, — цитирует заявление МО РФ ТАСС.
В этот же день ВСУ попытались атаковать беспилотниками КИНЕФ — крупное российское нефтеперерабатывающее предприятие в городе Кириши Ленинградской области.
За ночь 5 мая силы противовоздушной обороны над российскими регионами ликвидировали 289 украинских дронов.