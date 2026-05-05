В Симферополе маршрутка снесла остановку — пострадала женщина

По предварительным данным, авария произошла сегодня около 07:10 по улице Кечкеметской. Водитель автобуса, мужчина 1965 года рождения, допустил неконтролируемый занос.
«Автомобиль совершил наезд на остановку общественного транспорта, затем на бетонную опору, после чего — на металлическое заборное ограждение и опору светофорного объекта», — говорится в сообщении.
Пострадала 48-летняя женщина, которая находилась в этот момент на остановке. С травмами она доставлена в больницу. Сейчас правоохранители проводят проверку, ее ход контролирует прокуратура.
«В ходе организованной проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства при организации перевозок пассажиров», — подчеркнули в надзорном ведомстве.
Ранее в Госавтоинспекции сообщали, что за неделю в Республике Крым произошли 13 ДТП, в которых травмированы 14 человек. Двое пострадавших — дети.