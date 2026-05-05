Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Симферополе маршрутка снесла остановку — пострадала женщина

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости Крым. В Симферополе маршрутка снесла остановку общественного транспорта и стоящую на ней женщину, она в больнице. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.

Источник: Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым

По предварительным данным, авария произошла сегодня около 07:10 по улице Кечкеметской. Водитель автобуса, мужчина 1965 года рождения, допустил неконтролируемый занос.

«Автомобиль совершил наезд на остановку общественного транспорта, затем на бетонную опору, после чего — на металлическое заборное ограждение и опору светофорного объекта», — говорится в сообщении.

Пострадала 48-летняя женщина, которая находилась в этот момент на остановке. С травмами она доставлена в больницу. Сейчас правоохранители проводят проверку, ее ход контролирует прокуратура.

«В ходе организованной проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства при организации перевозок пассажиров», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Ранее в Госавтоинспекции сообщали, что за неделю в Республике Крым произошли 13 ДТП, в которых травмированы 14 человек. Двое пострадавших — дети.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше