Брестчина лидирует по количеству лесных пожаров

Уточняется, что леса горели во всех регионах страны без исключения.
«За прошедшие сутки работники лесного хозяйства ликвидировали 25 лесных пожаров», — говорится в сообщении.
Как отметили в Минлесхозе, больше всего возгораний лесного массива вчера зафиксировано на юге страны — в Брестской области. Там сотрудники лесхозов ликвидировали 11 лесных пожаров.
Благодаря своевременному реагированию, очаги возгораний удалось своевременно обнаружить и оперативно ликвидировать, тем самым предотвратив распространение огня на большой территории.
«Государственной лесной охране и лесоводам удалось не допустить массированного распространения огня», — подчеркнули в министерстве.
Общая площадь всех возгораний, по информации министерства лесного хозяйства, составила немногим более шести гектаров.
Всего с начала года Минлесхоз зафиксировал 304 лесных пожара. Общая площадь возгораний превысила 410 гектаров.
По прогнозам синоптиков, во вторник в стране сохранится жаркая погода. Несмотря на то, что в отдельных районах страны возможны грозы, воздух местами прогреется до +30°С.
В связи с высоким уровнем пожароопасности, на всей территории Беларуси введены ограничения на посещение лесов. В 13 районах, пять из которых в Брестской области, действует полный запрет.