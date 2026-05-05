Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брестчина лидирует по количеству лесных пожаров

МИНСК, 5 мая — Sputnik. Работники лесного хозяйства в течение прошедших суток своими силами потушили более 20 пожаров в лесах республики, сообщили в Министерстве лесного хозяйства.

Источник: Sputnik.by

Уточняется, что леса горели во всех регионах страны без исключения.

«За прошедшие сутки работники лесного хозяйства ликвидировали 25 лесных пожаров», — говорится в сообщении.

Как отметили в Минлесхозе, больше всего возгораний лесного массива вчера зафиксировано на юге страны — в Брестской области. Там сотрудники лесхозов ликвидировали 11 лесных пожаров.

Благодаря своевременному реагированию, очаги возгораний удалось своевременно обнаружить и оперативно ликвидировать, тем самым предотвратив распространение огня на большой территории.

«Государственной лесной охране и лесоводам удалось не допустить массированного распространения огня», — подчеркнули в министерстве.

Общая площадь всех возгораний, по информации министерства лесного хозяйства, составила немногим более шести гектаров.

Всего с начала года Минлесхоз зафиксировал 304 лесных пожара. Общая площадь возгораний превысила 410 гектаров.

По прогнозам синоптиков, во вторник в стране сохранится жаркая погода. Несмотря на то, что в отдельных районах страны возможны грозы, воздух местами прогреется до +30°С.

В связи с высоким уровнем пожароопасности, на всей территории Беларуси введены ограничения на посещение лесов. В 13 районах, пять из которых в Брестской области, действует полный запрет.