Мирошник: за неделю от ударов ВСУ погибли больше 30 человек, включая двоих детей

За неделю от ударов ВСУ погибли 34 жителя российских регионов, включая двоих детей. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
По его данным, всего за минувшую неделю пострадали 200 мирных жителей. Ранения получили 166 человек, среди них восемь несовершеннолетних. Больше всего пострадавших зафиксировали в Белгородской, Херсонской и Запорожской областях, а также в ЛНР.
При этом более 90% пострадавших получили ранения при атаках украинских ударных дронов. Это 185 человек от общего числа раненых и погибших.
«В селе Нехотеевка Белгородской области мирный житель пострадал из-за сдетонировавшей на приусадебном участке мины. При аналогичных обстоятельствах получила травмы жительница села Князе-Григоровка Херсонской области», — указал посол.
Также, по словам Мирошника, на минувшей неделе ВСУ продолжали дистанционное минирование российских регионов. Всего за этот период по территории субъектов РФ было выпущено почти 3,6 тысячи различных боеприпасов.
Ранее сообщалось, что за сутки ВСУ 18 раз атаковали территорию Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. В результате обстрелов погиб один мирный житель, еще один получил ранения. В городе Пологи после атаки беспилотника были повреждены автомобиль, здание непродовольственного магазина и частное домовладение.