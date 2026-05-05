Сирены звучали в двух городах и четырех районах Воронежской области

4 мая в 22:56 вой сирен взбудоражил жителей Россошанского района. В муниципалитете объявили непосредственную угрозу удара БпЛА. В 23:10 завыли сирены в Острогожском районе, в 23:45 — в Нововоронеже и Лискинском районе, в 23:52 — в Воронеже, в 0:56 5 мая — в Борисоглебске. Во всех городах и районах ее отменили 5 мая в 7:28.