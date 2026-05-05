Сирены звучали в двух городах и четырех районах Воронежской области

Режим непосредственного удара дронов действовал от шести до восьми часов.

Источник: Комсомольская правда

4 мая в 22:56 вой сирен взбудоражил жителей Россошанского района. В муниципалитете объявили непосредственную угрозу удара БпЛА. В 23:10 завыли сирены в Острогожском районе, в 23:45 — в Нововоронеже и Лискинском районе, в 23:52 — в Воронеже, в 0:56 5 мая — в Борисоглебске. Во всех городах и районах ее отменили 5 мая в 7:28.

Что касается режима атаки дронов, то он продержался с 22:51 до 9:24, то есть более 10,5 часов.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 4 мая до 7:00 5 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 289 дронов над 19 регионами, включая Воронежскую область (17), и над акваторией Азовского моря.

По словам губернатора Александра Гусева, в одном районе нашей области обломки сбитого беспилотника повредили линию электропередач. Без света временно оставались 160 человек, но уже повреждения устранены. В другом районе повреждены забор частного дома, погрузчик и машина.

