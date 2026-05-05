В аэропортах Чувашии и Татарстана ввели ограничения на полеты

В аэропортах Казани и Нижнекамска ограничения на прием и вылет самолетов ввели в 00:29, а в аэропорту Бугульмы — в 06:29. В аэропорту Чебоксар ограничения вводились дважды: в 00:51 и в 06:50.
По сообщению Росавиации, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ночью в республиках действовал режим ракетной опасности, позже его сняли. В Чувашии действует режим угрозы атаки БПЛА, в Татарстане его отменили.
