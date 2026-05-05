Бывший челябинский вице-губернатор Андрей Фалейчик не смог выйти из СИЗО

Задержанный по подозрению во взяточничестве Андрей Фалейчик останется под стражей.

Источник: Комсомольская правда

Бывшему вице-губернаторе Челябинской области Андрею Фалейчику не удалось добиться смягчения меры пресечения. Челябинский областной суд рассмотрел жалобу экс-чиновника и решил, что он должен остаться под стражей.

Андрея Фалейчика обвиняют в получении взятки. Сотрудники ФСБ задержали его в феврале нынешнего года.

По версии следствия, Фалейчик незаконно получил 1,88 млн рублей. Это случилось, когда он еще не стал заместителем губернатора, а работал мэром Копейска.

По данным источника КП, деньги Андрею Фалейчику вручил директор детского лагеря «Юность» Михаил Блейзер. Он хотел получить лагерь в долгосрочную аренду, а тогдашний глава Копейска должен был обеспечить оформление необходимых документов. После задержания бывший замгубернатора остается в СИЗО.