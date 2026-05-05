Подпольную «ферму» сим-боксов мошенников накрыли в Нижнем Новгороде

Полиция задержала 29-летнего мужчину, который помогал аферистам за семь тысяч рублей в день.

В Нижнем Новгороде полицейские установили личность жителя Владимирской области, обеспечивавшего работу оборудования для телефонных мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Подозреваемый арендовал квартиру на улице Июльские дни, где разместил сим-боксы на 128 слотов, антенны и роутеры. За администрирование техники мужчина ежедневно получал оплату на банковскую карту. В ходе обыска оперативники изъяли все оборудование, ноутбук и мобильные телефоны.

Следственным управлением УМВД России по Нижнему Новгороду возбуждено уголовное дело. Фигурант уже признал свою вину и раскаялся в содеянном, теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что житель Дзержинска стал соучастником и жертвой мошенников.