Подпольную «ферму» сим-боксов мошенников накрыли в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде полицейские установили личность жителя Владимирской области, обеспечивавшего работу оборудования для телефонных мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Подозреваемый арендовал квартиру на улице Июльские дни, где разместил сим-боксы на 128 слотов, антенны и роутеры. За администрирование техники мужчина ежедневно получал оплату на банковскую карту. В ходе обыска оперативники изъяли все оборудование, ноутбук и мобильные телефоны.
Следственным управлением УМВД России по Нижнему Новгороду возбуждено уголовное дело. Фигурант уже признал свою вину и раскаялся в содеянном, теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.
