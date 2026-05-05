На заводе «Казцинк» в Казахстане произошёл пожар, четверо пострадали

В Усть-Каменогорске на территории завода «Казцинк» произошёл хлопок пылеулавливающего оборудования, после чего начался пожар и частично обрушились конструкции. Об этом сообщили в МЧС республики.

Источник: Life.ru

На заводе «Казцинк» в Казахстане произошёл пожар, есть пострадавшие. Видео © Telegram / 112 KZ.

На место прибыли подразделения МЧС, где был развёрнут оперативный штаб с участием представителей государственных органов и экстренных служб. Пожар удалось локализовать, после чего начались разбор завалов и проливка очагов возгорания до полной ликвидации.

По предварительным данным, пострадали четыре человека. Площадь возгорания и причины происшествия устанавливаются.

Позднее в МЧС сообщили о полной ликвидации пожара. На месте продолжается разбор конструкций и поиск возможных пострадавших, ситуация находится под контролем ведомства.

Ранее в китайской провинции Хунань ранее произошла крупная техногенная катастрофа на предприятии по производству фейерверков, повлёкшая многочисленные жертвы и пострадавших. Мощный взрыв вызвал ударную волну, которая затронула значительную территорию вокруг предприятия.

