На заводе «Казцинк» в Казахстане произошёл пожар, четверо пострадали

На заводе «Казцинк» в Казахстане произошёл пожар, есть пострадавшие. Видео © Telegram / 112 KZ.
На место прибыли подразделения МЧС, где был развёрнут оперативный штаб с участием представителей государственных органов и экстренных служб. Пожар удалось локализовать, после чего начались разбор завалов и проливка очагов возгорания до полной ликвидации.
По предварительным данным, пострадали четыре человека. Площадь возгорания и причины происшествия устанавливаются.
Позднее в МЧС сообщили о полной ликвидации пожара. На месте продолжается разбор конструкций и поиск возможных пострадавших, ситуация находится под контролем ведомства.
Ранее в китайской провинции Хунань ранее произошла крупная техногенная катастрофа на предприятии по производству фейерверков, повлёкшая многочисленные жертвы и пострадавших. Мощный взрыв вызвал ударную волну, которая затронула значительную территорию вокруг предприятия.
