Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ задержала жителя Курска за сбор данных для военной разведки Украины

24-летнего жителя Курска задержали за сбор данных о военных объектах для военной разведки Украины. Об этом во вторник, 5 мая, сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.

24-летнего жителя Курска задержали за сбор данных о военных объектах для военной разведки Украины. Об этом во вторник, 5 мая, сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.

По информации силовиков, сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины через мессенджер установил контакт с россиянином и склонил его к конфиденциальному сотрудничеству на материальной основе.

По версии ведомства, он, действуя в интересах украинских спецслужб, привлек не менее четырех жителей Курска из числа своих знакомых для сбора и передачи сведений, включая фото, о военных и гражданских объектах региона.

Задержанный дал признательные показания, следственные действия продолжаются.

Следственным отделением УФСБ по Курской области возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), передает ТАСС.

В апреле сотрудники полиции совместно с ФСБ задержали мужчину и женщину, которые обеспечивали узел связи мошенников в Москве, сообщили в ГУ МВД России по городу. В пресс-службе добавили, что россияне устроились на «высокооплачиваемую работу» через мессенджер и даже не знали, что действовали незаконно. Их задачей было обеспечение связи.