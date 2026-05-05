ФСБ задержала жителя Курска за сбор данных для военной разведки Украины

24-летнего жителя Курска задержали за сбор данных о военных объектах для военной разведки Украины. Об этом во вторник, 5 мая, сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.
По информации силовиков, сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины через мессенджер установил контакт с россиянином и склонил его к конфиденциальному сотрудничеству на материальной основе.
По версии ведомства, он, действуя в интересах украинских спецслужб, привлек не менее четырех жителей Курска из числа своих знакомых для сбора и передачи сведений, включая фото, о военных и гражданских объектах региона.
Задержанный дал признательные показания, следственные действия продолжаются.
Следственным отделением УФСБ по Курской области возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), передает ТАСС.
