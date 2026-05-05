Власти Чебоксар открыли пункт временного размещения после атаки дронов ВСУ

После ночной атаки беспилотников власти Чебоксар экстренно развернули систему помощи горожанам. В городе открыли специальный пункт временного размещения, чтобы обеспечить всех нуждающихся кровом и теплом. Об этом сообщил мэр Станислав Трофимов.
Градоначальник рассказал о запуске оперативного штаба. Он подчеркнул, что власти продолжают помогать каждому, кто оказался в сложной ситуации из-за происшествия. Пункт временного содержания людей организован на базе школы № 57.
В этом оборудованном центре эвакуированным жителям выдают горячую еду и оказывают первичную медицинскую и психологическую поддержку. Для быстрого решения проблем горожан также запустили специальную горячую линию, номер которой распространили местные власти.
Напомним, минувшей ночью Вооруженные силы Украины нанесли удар по Чебоксарам и прилегающим районам. Это подтвердил глава Чувашии Олег Николаев. Он призвал всех граждан сохранять спокойствие и проверять данные только из официальных источников.