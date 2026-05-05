Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: ПВО за два часа сбила 43 дрона над девятью регионами России

За короткий промежуток времени силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 43 беспилотника над девятью регионами России. Информацию о массовом перехвате дронов сообщили в Министерстве обороны РФ. Атака была отражена в течение двух часов.

Работа ПВО велась одновременно сразу в нескольких направлениях, охватывая европейскую часть страны и южные регионы. Среди затронутых территорий оказались Брянская, Курская, Калужская, Смоленская, Тульская, Воронежская и Волгоградская области, а также Республика Адыгея и Московский регион.

Ранее в Чебоксарах после атаки беспилотников городские власти приняли экстренные меры поддержки жителей, организовав пункт временного размещения. Решение было принято оперативным штабом администрации для обеспечения безопасности и помощи горожанам, которые могли пострадать в результате происшествия.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше