Два легковых автомобиля загорелись в Нижнем Новгороде

В 3:08 5 мая было зарегистрировано возгорание неподалеку от здания № 11 по улице Володарского в Нижнем Новгороде, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
К моменту прибытия пожарных расчетов наблюдалoсь пламя, охватившее два легковых транспортных средства. Огонь был ликвидирован на площади в десять квадратных метров. По предварительной информации, никто не пострадал.
В настоящее время проводится выяснение обстоятельств, приведших к возникновению данного инцидента.
Ранее пять человек погибли во время пожара в Нижегородской области.
