«Кругом танки и снайперы»: История россиянки, едва не попавшей в рабство в Азии

Девушка уже жила и трудилась в Азии (Индонезия, Пхукет), поэтому не заподозрила подвоха. В одном из каналов попалось предложение о должности HR-специалиста в Таиланде. С ней провели видеособеседование, показали офис — всё выглядело легально.
Однако после перелёта в Янгон условия резко изменились. Вместо офиса будущую сотрудницу сначала поселили в отеле, а через три часа отправили в неизвестном направлении. Дорога растянулась на 14 часов с десятком пересадок.
«Меня посадили в машину вместе с вещами… Мы сменили примерно десять машин. Нас сопровождали вооружённые люди. Я видела танки, БТР, снайперские винтовки», — вспоминает пострадавшая.
В итоге её привезли в охраняемое повстанческое поселение, где она поняла: стала жертвой мошенников.
Ранее в СМИ уже писали о подобных центрах в Мьянме, Камбодже и Лаосе. Там у жертв отбирают паспорта и под угрозой расправы заставляют участвовать в киберсхемах. Нашей соотечественнице удалось вырваться — но многие, по данным агентств, такой возможности не получают.
Ранее Life.ru писал о россиянке, поверившей в сказку, но в итоге также попавшей в рабство в Мьянме. 30-летняя Яна (имя изменено), ранее занимавшаяся дизайном, откликнулась на предложение о работе переводчиком в крупной азиатской компании. Ей обещали ежемесячный заработок до 10 тысяч долларов, что соответствовало ее мечте о собственной студии. В итоге девушка отправилась за границу, но вместо обещанной работы оказалась в плену мошеннического центра.
