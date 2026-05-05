БПЛА атаковал многоэтажный дом в Чебоксарах, произошёл пожар

В Чебоксарах многоквартирный дом подвергся атаке беспилотного летательного аппарата. По предварительным данным, дрон попал в одну из квартир на 6-м этаже, что спровоцировало пожар.

Источник: Life.ru

Согласно информации Telegram-канала Mash, в результате удара выбиты окна как минимум в восьми квартирах. На месте происшествия работают экстренные службы, проводится эвакуация жильцов.

В регионе сохраняется напряженная обстановка: в городе продолжают звучать сигналы воздушной тревоги, активно работают системы противовоздушной обороны (ПВО).

Напомним, что серия взрывов прогремела над Чебоксарами в ночь на 5 мая. Силы ПВО отражали атаку украинских беспилотников, в небе наблюдали следы от сбитых дронов. В Чувашской Республике объявили опасность атаки БПЛА и закрыли аэропорты Бугульмы, Оренбурга, Уфы и Чебоксар. Школы перевели на дистанционное обучение. Атака затронула и другие регионы: взрывы раздались над Казанью, Воронежем и Ленинградской областью, где сбили 18 дронов. В результате атаки произошло возгорание в промышленной зоне в Киришах.

