Строительство мусорных заводов в Петербурге обернулось уголовным делом о коммерческом подкупе

Сотрудники экономической полиции Петербурга и Ленобласти задержали четырех менеджеров коммерческой фирмы, заподозрив их в систематическом получении денег за создание преимуществ подрядчикам при строительстве мусороперерабатывающих заводов в рамках госконтрактов. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.