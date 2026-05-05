Строительство мусорных заводов в Петербурге обернулось уголовным делом о коммерческом подкупе

Сотрудники экономической полиции Петербурга и Ленобласти задержали четырех менеджеров коммерческой фирмы, заподозрив их в систематическом получении денег за создание преимуществ подрядчикам при строительстве мусороперерабатывающих заводов в рамках госконтрактов. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Источник: Коммерсантъ

Фигурантами стали 38-летний заместитель гендиректора и трое его коллег (в возрасте от 38 до 50 лет). По версии следствия, за вознаграждение они обеспечивали подконтрольным подрядчикам благоприятные условия, искусственно увеличивая объемы и стоимость строительно-монтажных работ.

С каждого объекта злоумышленники получали в среднем по 5 млн руб. Общий доход за год, по предварительным данным, составил около 66 млн руб.

Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье о коммерческом подкупе (ч. 8 ст. 204 УК РФ). Обыски прошли в том числе в Москве. Фигуранты полностью признали вину. В качестве меры пресечения им избрана подписка о невыезде.