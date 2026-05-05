Иностранец-нелегал сбил семилетнего ребенка во дворе в Сестрорецке

Водитель скрылся с места аварии, бросив ребенка с тяжелыми травмами.

Источник: Комсомольская правда

В Сестрорецке мигрант-нелегал сбил семилетнего мальчика и попытался скрыться. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Аварию во дворе дома на Приморском шоссе устроил 30-летний водитель Hyundai Solaris поздним вечером 3 мая. Водитель с места происшествия скрылся. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в городскую больницу с различными травмами.

— Полиция нашла его уже утром 4 мая, он был совсем недалеко от места наезда. Выяснилось, что за рулем находился мигрант из Средней Азии. И оказался он нелегалом — без документов для легального пребывания в России, — уточнили в полиции.

Теперь водителю грозит не только административная ответственность за нарушение миграционного законодательства, но и уголовное дело. Пока на него составили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.