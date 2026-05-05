Shot: Беспилотник влетел в жилой дом в Чебоксарах

В ночь с 2 на 3 мая в результате удара дрона ВСУ по частному домовладению в селе Зиборовка Шебекинского округа Белгородской области местная жительница получила слепые осколочные ранения и закрытый перелом руки. Прибывшие на место произошедшего врачи госпитализировали ее в больницу № 2 Белгорода.