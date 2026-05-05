В Химках нашли мёртвой 11-летнюю девочку из многодетной семьи

В апреле в Свердловской области неподалёку от Первоуральска обнаружили тело 12-летней девочки, воспитывавшейся в многодетной семье. Несовершеннолетнюю нашли без признаков жизни в парниковом сооружении. Местные жители судачили о возможной ссоре погибшей с её старшей сестрой, но родственник школьницы эту версию отверг, добавив, что следственные органы изъяли телефон ребёнка и запретили раскрывать подробности.