Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Сочи прилетела в Москву и отдала курьеру аферистов 11 миллионов

Мошенники запугали жительницу Сочи привлечением к уголовной ответственности за якобы финансирование противоправной деятельности и заставили женщину прилететь в Москву, чтобы отдать 11 миллионов рублей курьеру. Об этом во вторник, 5 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Мошенники запугали жительницу Сочи привлечением к уголовной ответственности за якобы финансирование противоправной деятельности и заставили женщину прилететь в Москву, чтобы отдать 11 миллионов рублей курьеру. Об этом во вторник, 5 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— Злоумышленники позвонили 41-летней жительнице города Сочи, представляясь работниками государственных органов. Сначала они получили от гражданки личные данные, после чего стали угрожать привлечением к ответственности за якобы финансирование противоправной деятельности, — рассказали на сайте ведомства.

Женщина встретилась с пособником мошенников на Пресненской набережной и передала ему деньги. Полицейские вычислили курьера и задержали его. Житель Омской области рассказал, что успел перевести деньги соучастникам преступления. В его отношении возбудили уголовное дело. Теперь мужчине грозит до 10 лет колонии. Он находится в СИЗО.

Ранее аферисты заставили сына москвича прилететь из Екатеринбурга в столицу, чтобы передать курьеру наличку и драгоценности. Сумма ущерба составила около восьми миллионов рублей. Пособницу мошенников задержали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.