Россиянка рассказала, как едва не попала в рабство в Мьянме

Гражданка России, которая смогла освободиться из мошеннического центра в Мьянме, рассказала, как едва не стала жертвой рабства после отклика на вакансию в Сети.
Она отметила, что ранее уже работала в Азии и искала там новые возможности, поэтому не заподозрила обман. В одном из Telegram-каналов женщина увидела предложение о работе HR-специалистом, которое впоследствии оказалось вакансией переводчика.
По ее словам, с ней провели собеседование по видеозвонку, показали офис и убедили в том, что предложение законно. Однако затем место работы неожиданно сменилось с Таиланда на Мьянму.
— После прилета меня заселили в приличный отель. Буквально через три часа мне сообщили, что нужно ехать к месту работы. В тот момент я решила, что, возможно, это просто офис компании в другом месте, — сказала она.
Россиянка рассказала, что дальнейшая поездка заняла около 14 часов, ее перевозили под вооруженной охраной через множество пересадок. В итоге ее доставили в охраняемое поселение, где она поняла, что стала жертвой мошеннической схемы, передает РИА Новости.
Ранее в Мьянме освободили гражданку России, которую удерживали в мошенническом кол-центре. Операция по ее освобождению была проведена совместно с представителями МВД России и местными правоохранительными органами. По данным дипломатов, женщина приехала в Янгон в начале апреля в поисках работы, однако позже ее вывезли в приграничный район Мьявади.