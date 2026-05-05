Мошенники обокрали фирму в Дзержинске на 5,9 млн рублей

В городе Дзержинске местный бизнес стал жертвой мошеннической схемы. Злоумышленники создали поддельную версию веб-ресурса реальной компании и разместили заказ на значительную сумму. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Сотрудник компании, доверившись электронным документам, содержавшим реквизиты подлинной организации, отправил более 900 единиц специализированной продукции через логистическую службу. Стоимость партии составила 5,9 миллиона рублей. Покупателем значилось общество с ограниченной ответственностью из другого населенного пункта.
После отправки товара оплата на банковский счет поставщика не поступила. Попытки связаться с так называемым заказчиком по указанным контактам оказались безуспешными: абоненты перестали выходить на связь.
Впоследствии представители компании инициировали собственное расследование, в ходе которого была обнаружена реальная фирма, якобы осуществившая закупку. Руководитель этой организации опроверг факт заключения каких-либо договоров и размещения заказа, заявив, что его реквизитами воспользовались посторонние лица без его ведома.
Директор этой компании уже сталкивался с жалобами от других фирм, обращался в правоохранительные органы другого региона и выяснил, что мошенники используют поддельную, фишинговую копию его веб-сайта. От его имени продолжают осуществляться закупки по всей стране.
Правоохранительными органами Дзержинска возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации). Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.
