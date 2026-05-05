Россиянка, освобожденная из рабства в Мьянме, рассказала о схеме обмана

ДЖАКАРТА, 5 мая — РИА Новости. Россиянка, сумевшая выбраться из мошеннического центра в Мьянме, рассказала РИА Новости о признаках, по которым можно распознать аферистов, заманивающих в рабство под предлогом работы в Азии: это отказ от видеозвонка и невозможность подтвердить личность работодателя.
СМИ неоднократно сообщали о работе в Мьянме, Камбодже и Лаосе мошеннических центров, куда обманом заманивают в том числе граждан России. Жертв привлекают через соцсети и мессенджеры обещаниями высокооплачиваемой работы, а по прибытии у них отбирают паспорта и под угрозой насилия заставляют участвовать в международных схемах кибермошенничества.
По словам собеседницы агентства, потенциальным соискателям необходимо настаивать на видеозвонке с рекрутером и тщательно сверять детали общения.
«С рекрутером обязательно нужно выходить на видеосвязь и видеть человека вживую. Если это мошенник, он, скорее всего, начнет уходить от видеозвонка, говорить, что сейчас неудобно, что пока не получается. Возможно, сейчас такие люди могут использовать даже искусственный интеллект, поэтому важно проверять, совпадает ли голос с тем человеком, который присылал голосовые сообщения», — рассказала россиянка.
Она также подчеркнула важность сохранения всей переписки и контактных данных, поскольку мошенники часто удаляют аккаунты и меняют идентификационные данные.
«Также обязательно нужно сохранять всю переписку и все данные. В моем случае этот человек потом удалил всю историю в Telegram. Как выяснилось, он постоянно меняет ники и аккаунты. Найти таких людей потом практически невозможно», — пояснила собеседница.
По ее словам, еще одним важнейшим элементом защиты является тщательная юридическая проверка компании, предлагающей трудоустройство.
«Кроме того, необходимо тщательно проверять работодателя. Компания должна официально подтвердить место работы, юридический адрес, все условия. Должно быть соглашение с юридическим адресом компании. Мои документы для въезда тоже выглядели достаточно официально, но на деле все оказалось иначе», — отметила она.
Ранее посольство РФ в Мьянме сообщило, что 20 апреля гражданка России была освобождена из мошеннического центра. Операция по освобождению прошла успешно благодаря совместной работе сотрудников посольства России в Мьянме, представителя МВД России во Вьетнаме (с аккредитацией в Мьянме и Лаосе), а также мьянманских силовых структур.