Прокуратура контролирует ситуацию после воздушной атаки в Ростовской области

В Ростовской области прокуратура контролирует соблюдение прав граждан после воздушной атаки. Об этом 5 мая сообщили в надзорном ведомстве.
— Контролируется соблюдение прав граждан. Обеспечено взаимодействие с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи, — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Ситуацию на месте контролирует прокурор Кашарского района Юлия Дрейт.
Ранее губернатор Юрий Слюсарь сообщил о воздушной атаке, произошедшей в Ростовской области в ночь на 5 мая. Десять БПЛА сбили в Миллеровском, Милютинском, Шолоховском и Кашарском районах.
Кроме того, в результате ракетной атаки в поселке Теплые Ключи Кашарского района эвакуировали жителей квартиры частного дома. Повреждены кровля и окна постройки, а также ограждение участка.
Пострадавшим пообещали помощь. По информации властей, жильцы дома не пострадали и находятся у родственников.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.