Три человека пострадали при обрушении стены общежития под Калугой

В Малоярославецком округе Калужской области рухнула часть несущих конструкций общежития. Информацию об этом опубликовал глава округа Вячеслав Парфенов в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел утром в доме номер 13 по улице Фрунзе в городе Малоярославец. Причиной обрушения части крыши и двух стен на третьем этаже, по предварительным данным, стал бытовой газ.
«Все жители эвакуированы. Пострадали три человека, в том числе женщина, которую сотрудники МЧС оперативно извлекли из-под завала», — написал Парфенов.
У пострадавшей диагностировали травмы нижних конечностей и черепно-мозговую травму. Ее экстренно доставили в центральную районную больницу, на месте происшествия развернут оперативный штаб.