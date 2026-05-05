Три человека пострадали при обрушении стены общежития под Калугой

В Калужской области рухнула часть общежития: обрушились крыша и стены на третьем этаже. Предварительная причина — взрыв бытового газа. Спасатели эвакуировали всех жильцов, три человека пострадали.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Малоярославецком округе Калужской области рухнула часть несущих конструкций общежития. Информацию об этом опубликовал глава округа Вячеслав Парфенов в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел утром в доме номер 13 по улице Фрунзе в городе Малоярославец. Причиной обрушения части крыши и двух стен на третьем этаже, по предварительным данным, стал бытовой газ.

«Все жители эвакуированы. Пострадали три человека, в том числе женщина, которую сотрудники МЧС оперативно извлекли из-под завала», — написал Парфенов.

У пострадавшей диагностировали травмы нижних конечностей и черепно-мозговую травму. Ее экстренно доставили в центральную районную больницу, на месте происшествия развернут оперативный штаб.

МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше